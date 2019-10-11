Çankırı'da, FETÖ'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası

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ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davasında 12'si tutuklu 39 sanıktan 32'sine hapis cezası verildi, 7 sanık beraat etti.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 12'si tutuklu 39 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sine 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay, 4'üne, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 4 yıl 7 ay, 26 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 7 sanığın ise beraatına karar verildi.



ÇANKIRI 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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