Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı

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ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye gidenleri taşıyan Cemil Güney (43) yönetimindeki 34 VN 2677 plakalı yolcu otobüsü, Kurşunlu ilçesine bağlı İğdir Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

ÇANKIRI 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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