Çankırı'da trafik kazası: 34 yaralı

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Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan cenaze için Çankırı'ya gelen 34 VN 2677 plakalı Cemil Güney idaresinde bulunan 32 yolcunun bulunduğu otobüs zeminin kaygan olmasından dolayı yan yattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların bir kısmını Çankırı Devlet Hastanesine diğer kısmını ise Kurşunlu Devlet Hastanesine götürdü.

Olayda kimse hayatını kaybetmezken 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.

ÇANKIRI 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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