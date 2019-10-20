Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

"Bir taşla on kuş vuruldu"

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ÇankırıAnkara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Karaşeyh mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Ersoy (63) idaresindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) olay yerinde hayatını kaybederken, Hatice Ersoy (60) ve sürücü Fehmi Ersoy yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:25

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