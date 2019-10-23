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PTT 179. yılını kutladı

İHA

– Çankırı'da Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 179. kuruluş yıldönümünde 179. müşterisine çeşitli hediyeler vererek gününü kutladı.

– Çankırı’da Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 179. kuruluş yıldönümünde 179. müşterisine çeşitli hediyeler vererek gününü kutladı.
Kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklama yapan kurum müdürü Nuri Karaca, "PTT olarak Çankırı il genelinde 10 Merkez ve 11 Şube olmak üzere toplam 21 işyerinde, 99 kadrolu ve 36 hizmet alımı olmak üzere 135 personel ile hizmet vermekteyiz. Elbette tüm bu yenilikler kişisel gelişimin en güzel örneklerini veren Kurumuna ve Kurumsal kimliğine yürekten bağlı personelimizin özverili çalışmasıyla meydana gelmiştir" dedi.
Karaca, "179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT’nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Bu vesileyle tüm personelimizin ve emeklilerimizin 179. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, Çankırı halkı ve tüm müşterilerimizi PTT hizmet ve fırsatlarından yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

ÇANKIRI

23 Ekim 2019 Çarşamba

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