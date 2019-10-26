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Yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi Yeniden Refah Partisi Genel ...

İHA

Yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Öğretmenlerimizi doktora seviyesindeki eğitime tabi tutacağız”

Yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kongre öncesinde il başkanlığının açılışından sonra esnaf ziyaretine geçildi. Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde esnafları ziyaret eden Erbakan daha sonrasında kongreye katılmak üzere 100. Yıl Kültür Merkezi’ne geçti. Yapılan kongrede konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Biz yeniden refah partisi olarak milli kaynak üretme genel müdürlüğünü kuracağız inşallah. Biz cenabı Allah’ın bu ülkeye bu millete bahşettiği zenginlikleri ekonomik kaynak paketlerine mali imkana dönüştüreceğiz ve bunu da yandaşa, hemşehriye akrabaya değil 82 milyona ayrım gözetmeksizin adil bir şekilde paylaştıracağız” şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Erbakan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Biz borçsuz, zamsız vergisiz yıllık 100 milyar dolar kaynak paketini açıklayacağız. Daha iktidara gelmeden kalem kalem bu 100 milyar doları nereden bulacağımızı ortaya koyduk, hazırlığını yaptık ve gelir gelmez bu kaynakları bulup milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah. Biz iktidarımızın ilk senesinde işçi memur ve emekliye en az yüzde 50 maaş zammı yapacağız inşallah. Biz milli görüşüz, biz 54. Hükümet ruhunun temsilcisiyiz. Biz adil düzenin temsilciyiz. Geçmişte milli görüş olarak nasıl yaptıysak yeni dönemde geleceğiz ve yine biz yapacağız Allah’ın izniyle. Allah’ın izni ve yardımıyla bu aziz milleti Erbakan hocamızın tabiriyle tarihin en şerefli milleti olan bu aziz milleti açlık ve yoksulluk sınırının altından biz kurtaracağız inşallah. Biz fakire fukaraya yardım etmek için insanlarımıza daha fazla erzak ve kömür yardımı yapma için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz adil ve makul bir vergi sistemini hakim kılacağız. Çok kazanandan, zenginden daha çok dar gelirliden daha az vergi alınan adil bir vergi sistemi hakim kılınacak. Bizim dönemimizde iş verenler çalıştırdıkları insan sayısı oranında gelir vergisinden muaf olacaklar. Bizim dönemimizde iş adamlarımız, iş verenlerimiz ürettikleri üründe kullandıkları ham madde ve malzeme yüzde 50 oranda yerli ve milli olursa gelir vergisinden muaf olacaklar. Bütün bunlarla birlikte çok iyi bildiğimiz bir gerçek yeniden büyük Türkiye hedefine ancak ve ancak kaliteli nesillerle ulaşılabileceği gerçeğidir. Eğer yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşmak istiyorsanız bilimsel ve teknik kalitesi yüksek aynı zamanda da ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirmeniz gerekir. Bu kaliteli nesilleri yetiştirebilmek için kaliteli bir öğretmen kadrosu lazım. Bunun için biz yeni nesillerimiz yetiştirerek en önemli görevi ifa eden geleceğimizi inşa ederek en önemli görevi ifa eden öğretmenlerimizi doktora seviyesindeki eğitime tabi tuttuktan sonra öğretmen yapacağız. Yeniden refah iktidarında dış politikada da içi politikada da ekonomi de de sağlıkta da eğitimde de iç güvenlikte de inşallah milli görüş politikalarını uygulayacağız ve 50 seneden beri olduğu gibi yeni dönemde de bu milletin yüzünü yeniden refahla yeniden milli görüşle güldüreceğiz inşallah.”

ÇANKIRI

26 Ekim 2019 Cumartesi

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