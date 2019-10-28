1074 Çankırıspor, kupada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor´u ağırlayacak olan Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1074 Çankırıspor'da, hedef galibiyet. Teknik direktör Fahri Aytaç, "Yarın bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde yarın saat 13:00'te Çankırı Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede Caner Ak düdük çalacak.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Maç öncesi antrenmanlarını sürdüren 1074 Çankırıspor'da teknik direktör Fahri Aytaç, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aytaç, maça büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu müsabakayla alakalı hazırlıklarımızı bugünkü son taktiksel çalışmalarımızı yapıp tamamlayacağız. Yarın bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Süper Lig takımı ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Maçı kaybetmemek adına taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. Kağıt üzerinde favori Çaykur Rizespor ama sahada koşan, mücadele eden, savaşan mücadeleyi kazanıyor. Bu maça önem veriyoruz, bizde elimizden geleni yapacağız. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi. Aytaç, takımda eksik ve sakat oyuncu olmadığını da sözlerine ekledi.

"İNŞALLAH YENECEĞİZ"

1074 Çankırıspor As Başkanı Hakan Dereli ise maça iyi motive olduklarını ifade ederek, "Çaykur Rizespor´u burada en güzel şekilde ağırlayacağız. İnşallah yeneceğiz. Zafer inanlarındır. Rakibimizin de Süper Lig ekibi olduğunun farkındayız. Ama biz de iyi bir takımız. Ligde bazı aksaklıklar yaşasak da hedefimiz şampiyonluk. Çaykur Rizespor karşısında iyi bir sonuç elde edersek, hem takımımız adına hem de şehrimiz adına iyi bir tanıtım yapacağız. Taraftarımızın da en iyi şekilde şehrimizi temsil edeceğini düşünüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla maç öncesi tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacağız" şeklinde konuştu.





ÇANKIRI 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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