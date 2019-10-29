Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Çankırı´nın Çerkeş ilçesi Hacılar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.36´da meydana geldi. Yerin 11,77 kilometre derinliğinde olan, ilçede hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.



ÇANKIRI 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:39

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