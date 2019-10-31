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AK Parti'li Çivitcioğlu: "Taciz atışı yaparsa biz yine karşılık vereceğiz"

İHA

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Güvenlikli alanda teröristler taciz atışı yaparsa karşılık vereceğiz ve o alanı genişleteceğiz" dedi.

AK Parti'li Çivitcioğlu: "Taciz atışı yaparsa biz yine karşılık vereceğiz"

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Güvenlikli alanda teröristler taciz atışı yaparsa karşılık vereceğiz ve o alanı genişleteceğiz" dedi.
AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ve partililer katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
İl Başkanı Abdulkadir Çelik, "Öncelikli olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam eden Barış Pınarı Harekâtında görev alan güvenlik güçlerimize tüm teşkilatımızla birlikte desteklerimizi yineliyoruz, Allah her daim yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehrin sorunları konusunda tespitlerimizi yapıyoruz ve çözüm bulma konusunda milletvekillerimiz ve yönetimimizle var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Halkımızın ve siz değerli basın mensuplarının fikir ve görüşlerini önemsiyoruz ve en doğru kararları alabilmek için istişare kanallarını açık tutuyoruz. Yapılacak hizmetlerin tamamının takipçisiyiz. AK Parti her zaman halkımızın umudu olmuştur ve bu durum her zaman olduğu gibi şu anda da devam etmektedir. AK Parti halka hizmetin adıdır. Bizler halka efendilik yapmak İçin değil halkın hizmetkarı olmak İçin geldik. Gecesi gündüzü olmaksızın halkımızın taleplerini karşılamak için Milletvekillerimiz Ankara'da bizler burada sürekli olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise, “Cumhurbaşkanımız Barış Pınarı Harekatına başlarken kimseden izin almadı sadece bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yapma ile izin alma arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. Biz bununla ilgili de durmadan yolumuza devam ettik. Bu işle ilgili konuşmaya gelen ABD başkan yardımcısı ve dış işleri bakanı ve istihbaratla ilgili kişiler. Hiçbirimiz bu memleketin 1 tane evladına zarar gelsin sivil halka zarar gelsin düşüncesinde olamayız. Burada bir mutabakat sağlanacaksa bizim dediğimiz durumda sağlandığı için biz bu duruşu sergiledik. Arkasından da Soçi'de yapılan anlaşmada bizim dediğimiz şekilde mutabakat sağlanması yönünde işler gerçekleştiği için yaptık ve bunu sonuçları 29 ekim saat 18.00 itibariyle neticelendi. Bizim oradaki askeri unsurlarımız bunları yerinde bire bir görerek Cumhurbaşkanımız ve ilgilileri bilgilendiriyorlar eğer ki bir sıkıntı varsa yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

"Sınırımızdaki güvenliği sağlamak için kimseden icazet almayız"
Çivitcioğlu, "Güvenlikli alanda teröristler karşılık verirse, taciz atışı yaparsa biz yine karşılık vereceğiz ve o alanı genişleteceğiz. Bunun yanında Rusya ile ABD ile oturduk konuştuk. Kaldı mı kenarda Almanya Fransa İngiltere. Almanya Berlin’e gelin diyor cumhurbaşkanımız gelin Antep’e Urfa’ya İstanbul’a görüşelim diyor. Bizim kendi bekamız için sınırımızdaki güvenliği sağlamak için kimseden icazet alma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim dediklerimizi kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI

31 Ekim 2019 Perşembe

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