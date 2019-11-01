Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda üst düzey yöneticiler yakalandı. Yakalanandan birinin Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı olduğu ortaya çıktı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 3'ü kadın 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan bir kişi öldürülen terörist başı Ebubekir ElBağdadi'nin özel hizmetini yaptığı aralarında ise "emir" düzeyinde üst düzey yöneticilerin olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ÇANKIRI 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

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