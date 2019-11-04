DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonu kapsamında aralarında öldürülen terörist elebaşı Ebu Bekir ElBağdadi'nin hizmetçiliğini yapan kadının da bulunduğu şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında Irak uyruklu Yaqoob Mustafa Abdulrazaq tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edileceği öğrenildi.

ÇANKIRI 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

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