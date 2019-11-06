Çankırı'da motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

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Çankırı'da motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buğday Pazarı Mahallesi Ömer Topuz Caddesi'nde meydana gelen olayda bir motosiklet düz kontak yapılmak suretiyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ömer Topuz Caddesi ile Yapraklı Yolu kesişiminde suçüstü yapmak suretiyle olayın şüphelileri S.M. ve H.D. isimli erkek şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklan ve Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÇANKIRI 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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