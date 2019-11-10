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Çankırı'da, 10 Kasım anma programı gerçekleştirildi

İHA

Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ün vefatının yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda anıt alanında çelenk sunumu yapıldıktan sonra, saat 09.05'i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında bayraklar yarıya indirildi.

Çankırı'da, 10 Kasım anma programı gerçekleştirildi

Çankırı’da 10 Kasım Atatürk’ün vefatının yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda anıt alanında çelenk sunumu yapıldıktan sonra, saat 09.05’i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında bayraklar yarıya indirildi.
Çankırı’da, Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Saat 09.05’i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında bayraklar yarıya indirildi. 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galeri Salonu’nda yapılan Atatürk Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi. Ziyaret sonrasında 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından hazırlanan anma programı sunuldu.
Programda 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan TOBB Fen Lisesi Öğretmeni Şule İzmirlioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir kahramandı. Bizlere her zaman, O’nun zaferden zafere nasıl koştuğu, nasıl vatansever biri olduğu ve ulusu için neler yaptığı anlatıldı. Her başarıyı kendisine değil, ulusuna mai ettiği ve dünyaya hükmeden kararlı bir devlet adamı olduğu söylendi. Evet "O’ bizim için hep ulaşılmaz, hep ayrıcalıklı biriydi ancak, saydığımız tüm bu üstün niteliklerinin yanında en Önemlisi güzel bir "insandı" Atatürk. Bir tayın ölmesine ağlayan bir iğde ağacının kesilmesine üzülen, ulu bir çınarın görkemiyle büyülenen ve bir dalının bile kesilmesine gönlü razı olmayan bilinçli bir çevreci, doğa sevgisiyle dolu bir askerdi O. Sık sık Sarayburnu’na giderek halkın arasına karışmayı ve onlarla birlikte müzik dinlemeyi çok severdi Atatürk. Florya’da kaldığı günlerde, halkın arasında denize girerdi. Çocuklarla şakalaşır, gençlerle söyleşir, sandala binip saatlerce dolaşırdı. O’na pencereden el sallayan tanımadığı yaşlı kadınların yalısına sandalını yanaştırıp kahve içmeye giderdi. Onlarla saatlerce hasbihal ederdi. Bir şenliğe rastlasa "Galiba burada bir düğün var." deyip sünnet çocuklarını ya da gelinle damadı ziyaret eder, onlara armağanlar verirdi. Bazen de rastgele bir kapıyı çalıp Tanrı misafiri olur, onlarla birlikte sofralarında pilava kaşık sallar, dertlerini dinlerdi. O, Anadolu insanının mayasından, onun kumaşındandı" dedi.
Daha sonrasında Atatürk’ün askeri kişiliği İstihbarat Yarbay Çetin Toptaş tarafından anlatıldı. Yapılan Konuşmalar sonrasında TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

ÇANKIRI

10 Kasım 2019 Pazar

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