Çankırı'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çankırı'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

DHA

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Çankırı'da 26 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluşturuldu.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Çankırı'da 26 farklı noktada 205 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Yapraklı ilçesi Karacaözü mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi konuşan Vali Aktaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu etkinliğe ilginin çok fazla olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde 11 milyon hedef varken bu sayı 13 milyonu aştı. Hükümetimizden 2020 yılındaki etkinlikte bu sayının 20 milyon olmasını talep ediyorum. Daha yeşil bir çevre ve iyi bir gelecek için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz" dedi.
Fidan dikiminin önemine değinen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da 4 gün önce hayatını kaybeden annesi Nevin Akbaşoğlu adına da fidan diktiğini ifade ederek, "Dikilen fidanlar sadece tarımla ilgili değil toplumsal fayda sağlayacak bir olay. Gençlerimize de güzel örnek teşkil edebilecek bir olay. 'Yeşil bir gelecek için' duasıyla, yeni kaybettiğimiz biricik annemiz adına da bu fidanı dikmiş bulunuyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından saat 11.11'de, il genelindeki 26 farklı noktaya 205 bin fidan dikildi.

ÇANKIRI

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
YEREL HABERLER Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
Çankırı'da, 10 Kasım anma programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da, 10 Kasım anma programı gerçekleştirildi
Çankırı'da velilerden, Aksaray'daki otizm ayrımcılığına tepki
YEREL HABERLER Çankırı'da velilerden, Aksaray'daki otizm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu