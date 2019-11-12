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Avcılık ve yaban hayatı programı gerçekleştirildi

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu yıl eğitimöğretim hayatına başlayan Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, öğretim üyeleri ile Çankırı Tuz Mağarası, Yapraklı Ormanları, Kadınçayırı Tabiat Parkı ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yakın çevresi ormanlık alanlarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

Avcılık ve yaban hayatı programı gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu yıl eğitimöğretim hayatına başlayan Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, öğretim üyeleri ile Çankırı Tuz Mağarası, Yapraklı Ormanları, Kadınçayırı Tabiat Parkı ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yakın çevresi ormanlık alanlarında arazi çalışması gerçekleştirdi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, Kadınçayırı Tabiat Parkı ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yakın çevresi ormanlık alanlarında, küçük memeli yaban hayvanlarının habitatlarının izlemeyakalama metotları ve ekipmanlarının tanıtılmasının yanı sıra, büyük memeli yaban hayvanlarının iz ve işaretlerini bulma tanımlamasının yapılması, fotokapan kurulumu ve izleme çalışmalarının öğretilmesi, orman habitatlarını ve ağaç tiplerinin incelenmesi, ormancılık ürünlerinin tanıtılması ve sınıflandırılması, ağaç yaşının belirlenmesi, ormancılık faaliyetlerinin uygulanması ve yönetimi gibi konularda çalışmalar yaptı.
Bu etkinlikler sırasında öğrenciler, kayın, çam ve meşe tiplerini tanırken; ayı, kızıl geyik, karaca, vaşak, kurt, tilki sansar gibi çeşitli yaban hayvanlarının bu alanda yaşadığına dair izlere rastladı.

ÇANKIRI

12 Kasım 2019 Salı

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