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100 metre yükseklikte Atatürk'ün portresini çizdiler

DHA

ÇANKIRI'da, resim bölümü öğrencileri, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında, karakalem ile başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.

ÇANKIRI'da, resim bölümü öğrencileri, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında, yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında, karakalem ile başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.
Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 20 öğrenci, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, Çankırı Kalesi'nde yerden 100 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini karakalem ile çizdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası öğrenciler birbirlerini tebrik etti.
'HEYECAN DOLU BİR ÇALIŞMA OLDU'
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Emre Şen, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Geçen yıl da yerin 150 metre altında bulunan Tuz Mağarası'nda kutladıklarını söyleyen Şen, "Geçen yıl Tuz Mağarası'nda desen dersi yaptık. Bu yıl öğretmenler gününü kutlamak, Çankırı'yı tanıtmak ve okul dışı etkinlik yapmak için tarihi Çankırı Kalesi´nde bulunan cam seyir terasını tercih ettik" dedi. Şen, "Adrenalinin yükseldiği, korkuların yenildiği heyecan dolu bir çalışma oldu. Öğrenmek isteyen içi vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerime özverili davranışları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Resim bölümü öğrencilerinden Duygu Arslan ise öğretmenler günü kutlayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetmemiz gurur verici. Yerden yüksekte bulunmak çok heyecanlı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI

22 Kasım 2019 Cuma

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