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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti kadın kolları kadına şiddete hayır dedi

İHA

Kadına yönelik şiddete hayır demek için Çankırı'da AK Parti Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenlendi.

AK Parti kadın kolları kadına şiddete hayır dedi

Kadına yönelik şiddete hayır demek için Çankırı'da AK Parti Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenlendi.
Çankırı AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadına şiddete hayır yürüyüşü için Çankırı Belediyesi önünden Parti binasına kadar yürüyüş yapıldı. Yapılan yürüyüş sonrasında İl Başkanlığı önünde açıklama yapıldı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melike Gayret Çilhan, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü. Biz kadınlar olarak aşağıdaki çağrımızı sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere, 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile, ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara Karşı Ayrımcılık Irkçılıktan Beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Yapılan açıklama sonrasında etkinliğe katılan parti üyeleri tarafından parti binası önünde duygu ve düşüncelerini, oluşturulan panoya yazdı.

ÇANKIRI

25 Kasım 2019 Pazartesi

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