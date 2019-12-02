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Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. İstiklal marşı sonrasında Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım açıklamalarda bulunurken, “Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu kararla 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenen bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, engelli insanları anlayabilmek açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklar sadece engellilerin değil, hepimizin sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.
Konuşma sonrasında Eldivan Rehabilitasyon Merkezi sakinlerince hazırlanan gösteriler sunuldu.
Düzenlenen programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Kurum müdürleri daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇANKIRI

02 Aralık 2019 Pazartesi

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