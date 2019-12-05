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Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor

DHA

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde Mustafa Kılıç (61), Türk Telekom'dan 8 yıl önce emekli olduktan sonra baba mesleğine merak sararak, balyozla farklı boyutlardaki taşlara şekil verip, taş duvar örmeye başladı. Kılıç, ilçede bahçe duvarı, istinat duvarı yaparak ek gelir de elde ediyor.

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde Mustafa Kılıç (61), Türk Telekom'dan 8 yıl önce emekli olduktan sonra baba mesleğine merak sararak, balyozla farklı boyutlardaki taşlara şekil verip, taş duvar örmeye başladı. Kılıç, ilçede bahçe duvarı, istinat duvarı yaparak ek gelir de elde ediyor.
İlçeye bağlı Çörekçiler köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk sahibi Mustafa Kılıç, 8 yıl önce Türk Telekom'dan emekli olduktan sonrası babası Mehmet Kılıç'ın mesleği olan taş ustalığına merak sardı. Hobi olarak başladığı meslekte Kılıç, ilk önce kendi evinin çevresini taş duvar ile örmeye karar verdi. Çevre il, ilçe ve köylerdeki taş ocaklarından temin ettiği farklı boyutlardaki taşlara balyoz ile şekil veren Kılıç, evinin çevresini taş duvar ile ördü. Kılıç, daha sonra ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talep ile işini sürdürdü ve ilerlemiş yaşına rağmen taş duvar örmeye devam etti. Kılıç, yaz kış demeden her sabah taşlara şekil verip, çetin hava şartlarına aldırmadan günde ortalama 8 saat çalışarak taş duvar örüyor. 
'SPOR YAPTIĞIM İÇİN ZORLANMIYORUM'
Kılıç, babası Mehmet Kılıç'ın Çanakkale Şehitliği, Anıtkabir, TBMM gibi önemli yerlerin inşaatlarında baş usta olarak görev yaptığını söyleyerek, "Döneminin en iyi ustalarından birisiydi babam. Bende emekli olduktan sonra taş işine başladım. İlk olarak hobi olsun diye başladım; ama sonra taşın, kayaların içinde buldum kendimi" dedi.
İşini zorlanmadan ve severek yaptığını belirterek Kılıç, "1975'den 1982 yılına kadar boks yapmıştım, lisanslı olarak. Ringi bıraktım; ama boksu bırakmadım. Şu anda yaptığım işi de sporcu geçmişime borçluyum. Kendimi dinç hissediyorum ve hiç zorlanmıyorum. Şu anki durumum itibarıya uzun süre bu işi yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
'80 KİLOYA KADAR TAŞLARA ŞEKİL VERİYORUM'
Kılıç, evinin önündeki taşlara balyozla şekil verdiğini söyleyerek, "Taşları çevre il, ilçe ve köylerden, taş ocaklarından temin ediyorum. Taşlar en küçük moloz parçasından, 70-80 kiloya kadar oluyor. Taşlar duvara uygun değilse onları kırma işleminden, 1 kilodan 10 kiloya göre balyozlar var. Hangi taş hangi balyoza uygunsa onunla kırılmak zorunda, yoksa olmuyor. İstenilen şekil verilemiyor. Bunun için de ustalık gerekiyor. Sonra temel açma ve taşları örme işlemi yapıyorum. Güçlendirmeden sonra taşların arasına dolgu ve derz işlemleri yapılıyor, son şeklini veriyorum. Böylece taş duvar işlemi bitmiş oluyor" dedi.

ÇANKIRI

05 Aralık 2019 Perşembe

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