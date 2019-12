Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Çankırı'yı gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü isimler Turgay Başyayla, Fadik Sevin Atasoy, Tuğba Özerk, Reyhan Karaca ile birlikte 'Her şehri ünlüsü ile geziyoruz' projesi kapsamında Çankırı'ya ziyarette bulundu.

Pervin Ersoy ile beraberindeki heyeti, Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun eşi Seçil Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy konuk etti. Düzenlenen gezide Pervin Ersoy ve beraberindekilere Çankırı´nın doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı.

Pervin Ersoy, Türkiye'nin her şehrinin başlı başına bir miras ve hazine olduğunu vurgulayarak, "Her şehri ünlüsü ile geziyoruz' projesi kapsamında Çankırı´dayız. Çok güzel keyifli geçiyor, Çankırı gezimiz. Şarkıcı ve oyuncu birlikte Çankırı´ya dokunmak istedik. Ben her zaman söylüyorum; her şehir bir yıldızdır, parlatılmaya ihtiyacı var. Çankırı da bu şekilde. Bu yüzden biz de Çankırı´yı biraz parlatmaya geldik. İnşallah çorbada bir nebze de tuzumuz varsa bizim için ne mutlu" dedi.

Ersoy ve beraberindeki heyet, Taş Mescit, Buğday Pazarı ve Çivitçioğlu Medreseleri, tuz mağarası ile tarihi turistik yerleri gezdi.



