CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse'den Çankırı’da basın açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Çankırı’da basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek basın açıklamasında bulundu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Köse, “Mevcut iktidar ile Türkiye demokrasiden ve uygar dünyadan tamamen uzaklaştı. Liyakat devlet kurumlarının temel ilkesi olmalı” dedi.

Köse, “Büyüyen, halkça bölüşen bir Türkiye hayal ettik. Ama bugün baktığımızda üretemeyen Türkiye ile karşı karşıyayız. Ülkemizde rekabetçi yüksek katma değer üreten bir ekonomiye ihtiyacımız var. Ekonomi politikalarımızın 5 temel amacı var. Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminde bu ülkenin uzmanlaşması gerekiyor. İş gücünün niteliğini yükseltmek, ücretler genel seviyesini artırmak gerekiyor bu ülkede. Bölgesel eşitsizlikleri gidermek gerekiyor” diye konuştu.

ÇANKIRI 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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