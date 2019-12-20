Obruklu köy taşınıyor

ÇANKIRI merkeze bağlı İnandık köyü sakinleri, 2000 yılından itibaren oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle 3 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden konutlara taşınacak. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik, 65 konutun yapımının önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyledi.

2000 yılında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin İnandık köyünde obruklar oluşmaya başladı. 2014 yılına kadar 5 obruk oluşan köyde, evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Köylüler, bunun üzerine AFAD Müdürlüğü'ne başvurdu. Köyde inceleme yapan uzmanlar, obruklar nedeniyle köyün taşınmasına karar verdi. İnandık köyü sakinleri için, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki alanda afet konutları inşaatına başlandı. Yapımı planlanan 65 konuttan 45'inin yapımına başlanırken, bir kısmı tamamlandı.

'15 METRE DERİNLİĞİNDE 5 OBRUK'

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, köylülerin dilekçe ile başvurmaları üzerine çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Yapılan incelemeler sonucunda obruk oluşumu tespit edildi. Yerin altında meydana gelen erimelerle, binalarda çatlaklar olduğunu gördük. 15 metre derinliğindeki 5 obruğun tespitini yaptık ve köyün boşaltılmasına karar verdik. 2 yıl süren yer tespiti sonrasında Ankara yolu kenarında yeni yeri seçtik. 2 yıl sürmesinin sebebi aynı tehlikenin burada olmamasını sağlamaktı. 3 kilometre mesafe var eski köye" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜM KONUTLAR BİTECEK'

Yeni yerleşim yerinde inceleme yapan Özçelik, "Yeni yerleşim yerinde 65 konut inşaatı planlandı. Bunlardan 45'inin yapımına başlandı, bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm 65 konutu bitirip, vatandaşları yerleştirmek istiyoruz. Ayrıca 44 ahır yapılacak. 20 bin metre kare sosyal donatı alanı, okul, cami alanı gibi yerler olacak şekilde planlamamızı yaptık. Her vatandaşın yaklaşık 750 metrekare kullanım alanı olan bir arsası var. Örnek nitelikte bir köy olmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm konutları teslim edip vatandaşları bu tehditten kurtaracağız" diye konuştu.





ÇANKIRI 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:26

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