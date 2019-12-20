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İnandık köyünün yeni yerleşimi tamamlanıyor

İHA

2014 yılında meydana gelen obruklardan sonra çalışmalara başlayan Çankırı AFAD İl Müdürlüğü, İnandık köyü sakinlerini yeni yapılan evlerine yerleştiriyor.

İnandık köyünün yeni yerleşimi tamamlanıyor

2014 yılında meydana gelen obruklardan sonra çalışmalara başlayan Çankırı AFAD İl Müdürlüğü, İnandık köyü sakinlerini yeni yapılan evlerine yerleştiriyor.
Çankırı'da İnandık köyünde meydana gelen obruklardan sonra köy halkı AFAD İl Müdürlüğüne başvurdu. Daha sonra köyde araştırma yapan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri incelemeleri sonrasında köyün acilen taşınması kararına vardı. Yapılan araştırmalar sonrasında köyü 3 kilometre uzaklıkta bulunan alana taşıma kararı verildi. Yapılacak olan 65 konutun 45'i tamamlanırken yeni yerleşim yerinde alt yapı ve çeşitli alanlarında çalışmaları devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Çankırı AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, "2014 yılında meydana gelen son obruktan sonra İnandık köylülerin müdürlüğümüze vermiş olduğu dilekçe ile başladığımız çalışmalarda sona yaklaşmış bulunmaktayız yeni yerleşim yerindeyiz. 45 konut inşaatı devam ediyor önümüzdeki yıl tüm 65 konutu bitirip vatandaşları yerleştirmek istiyoruz. 2014 yılında yerin altından sesler geldiğini belirten dilekçe ile çalışmalar başladık yapılan incelemeler sonucunda obruk olabileceği tespiti sonrasında çalışmaları hızlandırdık yerin altında meydana gelen erimelerle binalarda çatlaklar olduğunu gördük. 15 metre derinliğindeki 5 obruğun tespitini yaptık ve köyün boşaltılmasına karar verdik. 2 yıl süren yer tespiti sonrasında Ankara yolu kenarında yeni yeri seçtik. 2 yıl sürmesinin sebebi aynı tehlikenin burada olmamasını sağlamaktı 3 km mesafe var eski köye. Oradaki jeolojik birimlerin olmadığı yer seçmeye çalıştık burada jipsli yer olmadığını tespit ettik. 65 konut ve 44 ahır yapıyoruz. Burada örnek köy projesi olarak yapıyoruz 20 bin metre kare sosyal donatı alanı, okul cami alanı gibi yerler olacak şekilde planlamamızı yaptık. Her vatandaşın yaklaşık 750 metrekare kullanım alanı olan bir arsası var. Örnek nitelikte bir köy olmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm konutları teslim edip vatandaşları bu tehditten kurtaracağız." ifadelerine yer verdi.
Köy sakinlerinden Nurettin Aktürk ise, "İnandık köyünde yaşıyorum. Şu anda çok mutluyuz yeni yerimize yerleştiğimiz için korkusuz uyku uyuyoruz eski yerde çok korkuyorduk gece uykudan uyanıyorduk sarsıntılar oluyordu evlerimiz güzel oldu taşınmak üzereyiz. Benim evimde bitti sayılır. Su kanalizasyon alt yapı çalışmaları sürüyor. Eşyalarımız taşıyoruz kısa süre içinde taşınacağız." şeklinde konuştu.

ÇANKIRI

20 Aralık 2019 Cuma

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