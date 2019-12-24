5 bin yıllık tuz mağarasında ders Açık büfe dersini Tuz Mağarası'nda işlediler

Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Yaşadığım Şehri Öğreniyorum” projesi kapsamında okul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tanıyabilmesine imkan vermek ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla tarihi ve turistik değerlere ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri açık büfe dersinin 5 bin yıllık olan Tuz Mağarası'nda işlediler. Tuz Mağarası'nda işlenen ders kapsamında öğrenciler hünerlerini sergileyerek çeşitli yiyecek ve içecekler ürettiler. Üretilen yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Kocaoğlu yaptığı açıklamada, "Kültürel ve tarihi geçmişimizi geleceğimize taşımak ve ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek, göstermek burada yaşayan herkesin görevi olmalıdır. Bu sayede bu etkinliği gerçekleştirilmesine vesile olan Çankırı Belediyesi, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğimiz esnasında, Tuz Mağarası'nı gezmeye gelen misafirlere de öğrencilerimiz tarafından yapılan ürünlerin ikram edilmesinden büyük mutluluk duydum" şeklinde konuştu.

ÇANKIRI 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:28

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