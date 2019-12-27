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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Turhan: Bizi bölmek isteyenlerin oyunlarına düşmeyelim

DHA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, bunlar ideolojiyle, sivil toplum kuruluşları ile olabilir. Hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, bunlar ideolojiyle, sivil toplum kuruluşları ile olabilir. Hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çankırı'da yapımı devam eden çevre yolunda inceleme yaptı. Bakan Turhan, daha sonra Çankırı Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Turhan, parti binasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın milletin sorunlarını çözmek için çalıştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siyaset sahnesine çıktığı günden beri milletinin, halkının derdi ile dertlenen, sorunlarını çözmek için gece gündüz koşturan, çalışan bir liderimiz. Biz de ona inandık, inandığımız yolda onun arkasında davamıza, milletimize, memleketimize, medeniyetimize, kültürümüze hizmet etmek için peşi sıra yürüyoruz. Çünkü o, davasında samimi biri, inancında, sözünde, özünde doğru biri, milletin içinden çıkmış bir liderimiz ki Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.
'TALİMATLARI YERİNE GETİREN BİR TÜRKİYE YOK'
Türkiye´nin bölgesinde etkin bir güç olduğunu ifade eden Turhan, "Bugün dünyamızda birçok hadiseler çok hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Etrafımızdaki coğrafyada birçok gelişmelerle dünyayı yeniden dizayn etmek için bu bölgede birtakım çalışmalar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti´mizin bu topraklarda, bu coğrafyada birtakım kararların verilmesinde etkin bir güç olduğunu, etkin bir rol üstlendiğimizi her aşamada, her masada dile getiriyor. Biz bir taraftan istikbal mücadelesi verirken istiklalimizi tehdit eden güçlere karşı da azim ve gayretle topyekûn olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi, verilen talimatları yerine getiren bir Türkiye, bir Türkiye yöneticileri ve siyasetçileri yok. Herkes bunu biliyor ve görüyor. Biz de ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkacak, milletimizin tarihine yakışır bir şekilde ülkemizi bugünlerden alıp gelecekteki nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın mücadelesi içindeyiz. Bu öncelikle birlikle, berberlikle olur. Biz içimizde ne kadar bir ve beraber olursak, birbirimize sarılırsak, dışarıya karşı da o kadar güçlü oluruz" diye konuştu.
'LİDERİMİZE SAHİP ÇIKALIM'
Bakan Turhan, birlik ve beraberliğin evde, sokakta, mahallede başlayacağını ifade ederek, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, bunlar ideolojiyle, sivil toplum kuruluşları ile olabilir. Hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın. Birbirimizi, birbirimize düşürmesin. Müslüman İslam coğrafyası, Türk dünyası kan ağlıyor. Bunların hepsinin medet umduğu, Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Liderimize sahip çıkalım. Liderimiz başta güçlü olduğu müddetçe, biz ona kendisini güçlü hissettirdiğimiz müddetçe, ülkemizin hakkını hukukunu korumaya devam edecektir" dedi. 

ÇANKIRI

27 Aralık 2019 Cuma

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