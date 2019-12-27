Bakan Turhan: “Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim” diye çağrıda bulundu.

Ankara'da gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik'in teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilen Bakan Turhan Çankırı'ya gelerek sıkıntıları yerinde inceledi.

Bakan Turhan, "Dün Ankara’da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız vardı. Çankırı İl Başkanımız orada sorunları gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımız da ‘İl Başkanımızla Çankırı’ya gidiyorsunuz, Çankırı’nın sorunları bugüne kadar çözülmediyse bu doğru bir şey değil. Gidin yerinde görün ne gerekiyorsa yapın’ dedi."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Çankırı'ya gelerek yapılacak olan çevre yolunu yerinde inceleyerek bilgi aldı. Daha sonrasında Çankırı Valiliğine geçen Bakan Turhan Valilik hatıra defterini imzalayarak Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'tan ilin durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Turhan, Çankırı Belediyesini ziyaret ettikten sonra, Çankırı AK Parti İl Binası önünde bekleyen partililerle selamlaşarak açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı açıklamada, "Dün Ankara’da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız vardı. Çankırı İl Başkanımız orada sorunları gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımız da ‘il başkanımızla Çankırı’ya gidiyorsunuz, Çankırı’nın sorunları bugüne kadar çözülmediyse bu doğru bir şey değil. Gidin yerinde görün ne gerekiyorsa yapın’ dedi. Cumhurbaşkanımız siyaset sahnesine çıktığı günden beri milletinin halkının derdi ile dertlenen, sorunlarını çözmek için gecegündüz koşturan çalışan bir liderimiz. Biz de ona inandık inandığımız yolda onun arkasında davamıza milletimize memleketimize medeniyetimize kültürümüze hizmet etmek için onun peşi sıra yürüyoruz çünkü o davasında samimi biri inancında sözünde doğru özünde doğru milletin içinden çıkmış bir liderimiz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bugün dünyamızda birçok hadiseler çok hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Etrafımızdaki coğrafyada birçok gelişmeler dünyayı yeniden dizayn etmek için bu bölgede dizayn çalışmaları sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, "Bizde Türkiye Cumhuriyeti olarak bu topraklarda bu coğrafyada alınan kararların verilmesinde etkin bir güç olduğumuzu, etkin bir rol üstlendiğimizi her aşamada her masada Cumhurbaşkanımız dile getiriyor, hakkımızı hukukumuzu korumak zulmü önleme adına biz bir taraftan istikbal mücadelesi verirken istiklalimizi tehdit eden güçlere karşı da azim ve gayretle topyekûn olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi verilen talimatları yerine getiren bir Türkiye, bir Türkiye yöneticileri yok, siyasetçileri yok. Herkes bunu biliyor ve görüyor biz de ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine çıkacak milletimizin tarihine, köklerine yakışır bir şekilde ülkemizi bugünlerden alıp gelecekteki nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın mücadelesi içindeyiz. Bu öncelikle birlikle berberlikle olur. Biz içimizde ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak birbirimize sarılırsak dışarıya karşı da o kadar güçlü oluruz. Birlik beraberlik evde sokakta, mahallede başlar. Bizi içimizden bölmek ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir. Bunlar ideolojik olabilir, STK ile olabilir hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, birbirimize düşürmesin. Müslüman İslam coğrafyası Türk dünyası kan ağlıyor, bunların hepsinin medet umduğu beklentisi Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Liderimize sahip çıkalım. Liderimiz başta güçlü olduğu müddetçe, biz onu orada kendisini güçlü hissettirdiğimiz müddetçe bizimde medeniyetimiz de hakkını hukukunu bugüne kadar korudu bundan sonra da korumaya devam edecek" şeklinde konuştu.



ÇANKIRI 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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