DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, M.D. isimli şahsın Çorum'da olduğu bilgisine ulaştı. Burada gözaltına alınan şahıs, soruşturmanın sürdüğü Çankırı'ya getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.

ÇANKIRI 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:02

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İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 19:02

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