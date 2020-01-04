Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

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– Çankırı merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Çankırı merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Yozgat illerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇANKIRI 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

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