AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

İHA

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÇankırıAnkara kara yolu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi sorunların çözüme kavuşması için talimatlar verdiğini söyledi.

AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ÇankırıAnkara kara yolu, baraj ve kapalı yüzme havuzu gibi sorunların çözüme kavuşması için talimatlar verdiğini söyledi.
Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehrin sorunlarını ilettiğini anlatan Çelik, öncelikle ÇankırıAnkara çevre yolunun yapılmasını talep ettiğini aktardı.

“ÇankırıAnkara çevre yolunun yapılmasını ilettik”
Çelik, “Çankırı'nın daha önceden süregelen sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Öncelikle yol sorunlarını dile getirme fırsatımız oldu. Söz aldık, sonrasında ÇankırıAnkara çevre yolunun yapılmasını ilettik. Daha sonrasında Korgun Kurşunlu yolunu, Şabanözü Çubuk yolunu dile getirdik. Yine Kızlaryolu Barajı ve büyük bir alanı sulayacak olan tarım içinde çok faydası olacak olan barajı da kendisine ilettik. Bunlar başlayan ve yarıda kalmış projeler. Bir kısmı devam ediyor bir kısmı duruyor" dedi.

“81 ilde tek kapalı yüzme havuzu olmayan tek il biziz”
Türkiye’de kapalı yüzme havuzunun sadece Çankırı’da olmadığını dile getirdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Yine Çankırı’da kapalı yüzme havuzumuz mevcut değil. 81 ilde kapalı yüzme havuzu olmayan tek il bizdik, bunu da dile getirdik. Çerkeş'te merkezde trafo ile ilgili bir sorunumuz vardı elektrik kesintileri vardı. Yeni yatırım yapacak kişilerde bundan dolayı yatırım yapamıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Hemen il başkanımızla gidiyorsun Çankırı'da bu yol konularını yerinde inceliyorsun ve bir sonraki il başkanlığı toplantısına kadar bu sorunların çözülmüş olmasını istiyorum' diye talimat verdi. Bakanımız da sağ olsunlar Çankırı'ya geldi. Tek tek bu yerleri yerinde inceleyerek gerekli yerlere talimatlar vererek biran önce yolun çalışmalarının başlaması ve bitmesi noktasında talimatlar verdiler. Bu konuları da dile getirirken milletvekillerimizle teşkilatımızla istişare ederek bu konuları dile getirdik.”

“Çankırı’yı iyi yerlere getireceğiz”
AK Parti olarak Çankırı için çalışacaklarını ifade eden Çelik, “Bu birlik beraberlik içerisinde Grup Başkanvekilimizle, Milletvekilimizle ve teşkilatımızla bu konuların takipçisi olacağız. Çankırı'nın daha iyi yerlere gelmesi noktasında elimden geldiğince çalışacağız. Bu vesile ile de tüm hemşehrilerimizin yeni yılını sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

ÇANKIRI

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti
YEREL HABERLER Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat ...
AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri
YEREL HABERLER AFAD'tan 'tehlike avı' denetimleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X