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Sarıkamış şehitleri 105. yıl dönümünde anıldı

İHA

Çankırı'da Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi.

Çankırı’da Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi.
Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi’nde Sarıkamış şehitlerini anmaya yönelik bir program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşının okunmasından sonra Abdurrahman Şahin tarafından Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavet sonrasında Çankırı İl Müftü Yardımcısı Bayram Çiftçi tarafından dua edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, “Bugün Sarıkamış’ta Allhuekber dağlarında, vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna, canını seve seve feda ederek şehit düşen kahraman vatan evlatlarını, ebediyete intikallerinin 105. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış Harekatı, şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımızda yer almış yiğitlik destanıdır. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılarda oldukça büyük bir yer tutar. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda Sarıkamış dondurucu soğukta dini için, vatanı için, yitip giden Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. Şartların tüm olumsuzluğu karşısında gösterdiği üstün cesaret ve metanetle muhabere ettiği düşmanının bile takdirini kazanan Türk askeri, Sarıkamış harekatında harp tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele örneği göstermiştir. Zorlu iklimin ve arazı koşullarının, düşman daha çok kayıp verdiği bu amansız mücadelede ; Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş; büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yolda asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Sarıkamış’ta yaşanılanlar sebep ve sonuçları ile geleceğimize yön verecek olan genç kuşaklarımızın ibret alarak önemli dersler çıkarılması gereken büyük kahramanlık tablosudur. Sarıkamış’ta soğuk ve acıyla yazılan destanın 105. yılında tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Vali Hamdi Bilge Aktaş ise, “Sözün sukut ettiği yerdeyiz. Ne söylesek boş. 90 bin kişi deniyor. Ruslara karşı bir hareket için çıkıyorlar. Bu arada tabi hazırlanan güçlerimizde lojistik destek için gidiyor. 90 bin kişi yada daha azı Ruslar’dan daha çetin düşmanla karşılaşıyorlar. Kışın Sarıkamış’ın Türkiye’nin en soğuk bölgesinin ayazıyla karşılaşıyorlar. Ayazla mücadele ediyorlar. Ondan sonra da ebedi uykuya dalıyorlar. Ben başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere bu vatanımız için milletimiz için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmalar sonrasında Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan Cennet Pınarı Sarıkamış isimli tiyatro gösterisi sunuldu. Katılımcıların beğeniyle izlediği tiyatro gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

ÇANKIRI

06 Ocak 2020 Pazartesi

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