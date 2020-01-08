Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Çankırı’ya kazandırılan yatırımları yerinde görmek, yatırımcıların yeni yatırımlarına dair planlarını görüşmek ve yerinde incelemek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ferruh Parmaksız, Vali Hamdi Bilge Aktaş’a da ziyarette bulundu.

Ziyarette Parmaksız’a KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Usta, birim müdürleri, uzmanlar ve diğer yetkililer eşlik etti. Ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Parmaksız ve diğer yetkililere teşekkür eden Vali Aktaş, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

ÇANKIRI 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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