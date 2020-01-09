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Başkan Esen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı Çankırı'da Çalışan Gazeteciler Günü programı

İHA

Başkan Esen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı Çankırı'da Çalışan Gazeteciler Günü programı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentteki basın mensupları ile bir araya geldi.
Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Esen, şehir için beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Esen, “Yaz kış demeden bizleri ve çalışmalarımızı takip eden basın mensuplarımızın bu özel günlerini hatırlamak ve birlikte kutlamak bizleri de mutlu ediyor. Önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Mesleğinizin tanımı aslında yaptığınız işin önemini de ortaya çıkartıyor. Gazeteci merak ederken merak giderendir. Soru sorandır, yanıt bulup aktarandır. Kamuoyunu bilgilendirirken kamuoyu oluşturanlardır. Dürüstçe sadece olan anlatandır. Gazeteci yalnızca hakikatten yana olan bağımsızlığından ödün vermeyendir. Bu yüzden zordur, meşakakkatlidir yıpratıcıdır. Büyük fedakarlık, özveri, ahlak ve vicdan gerektirir. Gazetecilerimiz yerel yönetim ile halk arasında önemli bir iletişim ağı kurarken önemli bir denetim mekanizması sorumluluğunu da yerine getirmektesiniz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeri gelince memleketinden, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı düşecek kadar fedakarlık gösteren gazetecilerimiz için 2020 yılının meslek haklarının korunduğu ve çalışma koşullarının iyileştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sizlerin nezdinde meslek ilkelerinden taviz vermeden haber peşinde koşan tüm cefakar gazetecilerimizin de 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev başında hayatını kaybeden mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.
Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir ise, “Hem ailemizden hem hayatımızdan fedakarlık göstererek bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarım yerel, internet ve ulusal medya mensubu olsun kendi çabalarınca mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışıyorlar. Emeklerinin karşılığında kimileri teşekkür ediyor, kimileri ise eleştiriyor. Sonuç ne olursa olsun arkadaşlarım halkın sesi olmaya çalışıyorlar. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizi icra ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bizleri unutmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bu meslek fedakarlık ve özveri isteyen bir meslek. Tüm meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum ve başarılı görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI

09 Ocak 2020 Perşembe

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