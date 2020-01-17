Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili rezervasyonları yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı. Yıldıztepe Kayak Merkezi Genel Müdürü İlhan Dikmen, doluluk oranının mutluluk verici olduğunu belirterek, daha fazla kar yağmasını beklediklerini söyledi.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.

Yıldıztepe Kayak Merkezi Genel Müdürü İlhan Dikmen, doğa güzelliği ile de öne çıkan kayak merkezine tüm kayakseverleri davet etti. Dikmen, kayak merkezinde yaşanan hareketliliğin yarıyıl tatilinde daha çok artacağını, mevcut kar ile yetindiklerini; ancak daha fazla kar yağmasını beklediklerini söyledi. Dikmen, "Sömestir için kar daha çok yağarsa, iyi bir sömestir geçireceğimizi umuyorum. Yağmasa da şu anki mevcut karla yetinmeye çalışacağız. Şu an da kayak merkezlerimizde 2500 metre ve 4500 metre uzunluklarında pistimiz var. Pistlerimize kayma noktasında sıkıntı yok; ama daha çok kar yağmasını bekliyoruz. Otellerimiz de yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaşmış durumda" dedi.



ÇANKIRI 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.