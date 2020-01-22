Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama Çankırı'daki şüpheli ölüm

Çankırı'da Tuğba Açıkgöz'ün ölümü ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Çankırı'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Tuğba Açıkgöz'ün 14 Ocak sabahı evinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Resmi kayıtlara intihar olarak geçen olayda, Öztürk'ün bedeninin çeşitli yerlerinde morluklar olduğu ve araştırılması gerektiği ifade edilmişti.



"Vücutta herhangi bir darp izine rastlanılmadı"

Konuyla ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Tuğba Açıkgöz'ün ası suretiyle ölümü olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu evde, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibi, gerekli çalışmaları yapmış, delil niteliği taşıyan eşyalara el konulmuştur. Ceset üzerinde, cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile birlikte yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta her hangi bir darp cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş ve herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir. Ceset, klasik otopsi yapılmak ve ölüm anı ile nedeninin tespiti için, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, rapor dönüşü beklenilmektedir. Olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterilmekle; soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÇANKIRI 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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