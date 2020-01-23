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Çankırı'da sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

DHA

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyünde ısınmak için yattıkları odaya koydukları kovadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Remziye Ciritoğlu (60) ve dini nikahlı eşi Zeynel Gencay (80) toprağa verildi.
Hacıhasan köyünde yaşayan Zeynel Gencay ve dini nikahlı eşi Remziye Ciritoğlu, önceki gün diğer odada kurulu bulunan sobadan çıkardıkları kovayı, ısınmak için yatak odasına koydu. Çift, gece kovadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çiftten haber alamayınca eve giren yakınları ve komşuları, Ciritoğlu ve Gencay'ı odada hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Zeynel Gencay ve Remziye Ciritoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından köyde öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Köy muhtarı İrfan Durlanık, çiftten haber alamayınca eve girdiklerini anlatarak, "Zeynel Gencay´a ulaşamayan kardeşi bana ulaşıyor ve beraber çiftin evine gidiyoruz. Eve gittik zile bastık, ulaşamadık. Kapıyı kırdık içeriye girdik, vefat ettiklerini gördük. Yatak odalarında diğer odadan alınmış soba kovasını gördük, odanın ortasında" dedi.
 

ÇANKIRI

23 Ocak 2020 Perşembe

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