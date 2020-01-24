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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını verdiği yolun yapımı başladı Çankırı-Ankara kara yolunda ilk ...

İHA

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında ÇankırıAnkara kara yolunda ilk kazmaların vurulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını verdiği yolun yapımı başladı Çankırı-Ankara kara yolunda ilk kazmalar vuruldu AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik: "Çankırı’daki yolların yapımına başlandı" "Yağmur çamur, kar soğuk demeden ekipler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar"

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında ÇankırıAnkara kara yolunda ilk kazmaların vurulduğunu kaydetti.
Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik’in şehrin sorunlarını bildirmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan kente gelerek sorunları yerinde incelemişti. İncelemeler sonrasında ilgili yerlere talimatlar verilmesi sonrasında Çankırı’da yolların yapımına başlandı.
Verilen talimatları yakından takip eden Çankırı AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, konuyla ilgili açıklamalarında, "Daha önce Cumhurbaşkanımıza Çankırı’nın sorunlarını iletmemiz üzerine kendisinin talimatlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Çankırı’ya teşrifte bulunmuştu. Bakanımızın Çankırı’ya gelmesinden sonra Çankırı’daki yolların yapımına başlandı. Yaklaşık 10 gün önce Çankırı çevre yolu ve KurşunluKorgun yolunda çalışmalar tüm hızıyla başladı. Şu anda Çankırı çevre yolunda iki tane fore kazık makinesiyle birlikte diğer ekipmanlar buraya inşaat şantiyesi kuruldu ve hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yağmur çamur, kar soğuk demeden ekipler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı şekilde Kurşunlu yolunda da yol genişletme çalışmaları ve hafriyat çalışmaları sürüyor. Çankırı’da mevcut bulunan ilçelerdeki kavşak sorunları diğer sorunları olsun çalışmaları başladı. Yine grup yolları Yapraklıİkizören yolu ve diğer grup yollarında fizibilite çalışmaları sürüyor. Bu yollarda emeği geçen bütün kara yolları personellerine Cumhurbaşkanımıza milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarının yakından takipçisi olacağını da bildirdi.

ÇANKIRI

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:28
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