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Depreme dayanıksız okul binası yıkılacak Çankırı Valiliğinden 'deprem dayanıksız okul' ...

İHA

Çankırı'da 1960 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan 135 öğrencili Akşemseddin İmam Hatip Orta Okulu boşaltılıyor. Öğrenciler eğitimlerine Mareşal Çakmak Ortaokulunda devam edecek.
Çankırı Valiliğince kentte depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu hakkında açıklama yapıldı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada sözü edilen Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca tüm yurtta depremsellik çalışmaları kapsamında Bakanlığın 17 Ocak 2020 tarihinde ‘Yıkım Kararı Olan Eğitim Binaları Listesi’nde yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu yazı doğrultusunda, çocuklarımızın okulda bulunmadığı yarıyıl tatilinde gerekli planlamalar yapılmış, 28.01.2020 tarihinde okulumuzun boşaltılmasına karar verilmiştir. 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve tüm yurtta büyük bir üzüntüye sebep olan ElazığMalatya depreminin Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun taşınmasına yönelik alınan kararlarla bir ilgisi olmadığı gibi, bu konunun Sayın Valimizin başkanlığında gerçekleşen 'deprem' konulu toplantıda ayrıca gündeme gelmediği de bilinmelidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan planlamalar sonucunda Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulundaki 135 öğrencinin, İlimiz Merkez Mareşal Çakmak Ortaokulunda eğitime devam etmelerine karar verilmiştir. Bu karar alınırken, çocuklarımızın aynı yaş grubundaki öğrencilerle bir arada bulunması, derslik sayıları, akıllı tahta ve donanım durumları ile belirlenen okula ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmuştur. Yıkımı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun yerine, Aksu Mahallesinde bulunan ve bir önceki dönemde yıkımı gerçekleştirilen eğitim tesisinin bulunduğu alana 24 derslikli bir okul binası yapılması Bakanlığımız yatırım programına alınmıştır. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda herhangi bir risk bulunmamakla birlikte aynı zamanda çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eski Hükümet Binası için de yıkım kararı alınmıştır. Tarihi Müze binasındaki hasarın tadilatı tamamlandıktan sonra eski Hükümet Binasının yıkımı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Dönem sonuna kadar öğrenciler servislerle taşınacak
Okuldan yapılan açıklamada da, "Okulumuz depreme dayanıklı olmadığından Milli Eğitim Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda 03.02.2020 tarihinden itibaren eğitim öğretime Mareşal Çakmak Ortaokulu binasında devam edilecektir. Pazartesi sabahı okul saatinde İsmet İnönü Ortaokulu Bahçesinde toplanılarak servislerle toplu olarak Mareşal Çakmak Ortaokulu binasına gidilecektir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce dönem sonuna kadar belirlenen yerlerden servislerle bütün öğrencilerimiz taşınmaya devam edilecek ve bütün öğrencilere dönem boyu öğle yemeği verilecektir" denildi.

ÇANKIRI

30 Ocak 2020 Perşembe

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