2 bin 400 metre kablo çalan şüpheliler tutuklandı

Çankırı'nın ilçelerinden 2 bin 400 metre kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yapraklı ve Ilgaz ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarına karşı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği H.T:, M.Ç. ve Y.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalandıkları araçta yapılan aramalarda 1 adet demir kesme aleti ve 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 3 kişiden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANKIRI 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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