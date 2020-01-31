Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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ÇANKIRI'da, telekomünikasyon şirketine ait nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde telekomünikasyon nakil kablolarının çalınması üzere çalışma başlattı. Ekipler, Yapraklı'da yaptıkları çalışma sırasında, araçlarına nakil kabloları yükleyen H.T, M.Ç. ve Y.K.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇANKIRI 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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