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Arıza yapan otomobilini iterken TIR'ın çarptığı sürücü öldü

DHA

ÇANKIRI'da arıza yapan otomobilini emniyet şeridinde iten Veysel Yıldız, (24) arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇANKIRI'da arıza yapan otomobilini emniyet şeridinde iten Veysel Yıldız, (24) arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolunun Çankırı Atkaracalar ilçesi Budakpınarı köyü mevkisinde meydana geldi. Veysel Yıldız yönetimindeki 18 AAG 366 plakalı otomobil, seyir halindeyken arıza yaptı. Veysel Yıldız, otomobilini çalıştıramayınca kendi imkanları ile şoför kapısının bulunduğu yerden aracını güvenli bölgeye itmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 74 DM 128 plakalı TIR, Yıldız ve otomobiline çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Veysel Yıldız, ağır yaralandı. Yıldız, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÇANKIRI

01 Şubat 2020 Cumartesi

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