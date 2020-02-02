Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ÇANKIRI'da çeşitli kategorilerde düzenlenen 'Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' bugün sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da düzenlenen etkinliğe, 55 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. 27 Ocak'ta başlayan etkinliğin final müsabakaları, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yapıldı. Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar kategorisinde düzenlenen etkinliği Çankırı'da yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Fuat Alparslan, bu şehirde herkesin spora büyük önem verdiğini söyledi.

Yıldız Bayan Boks Milli Takım Başantrenörü ve Çankırı Orta İlçesi Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Çınar, müsabakaların çok güzel geçtiğini belirterek, "Buradan Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek sporcular ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bizlere destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gençler 51 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Gamze Soğuksu ise çok zorlu rakiplerle karşılaştığını belirterek, 3'üncü kez Türkiye şampiyonu olduğunu, hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gençler 81 kilogramda kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Senanur Kocaoğlu ise kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu ifade ederek, Avrupa ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Fuat Alpraslan ve Mehmet Genç ile protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ÇANKIRI 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:22

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