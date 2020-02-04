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Tasması boynunu kesen köpek tedavi edildi

DHA

ÇANKIRI'da yavruyken takılan tasma boynunu keserek ağır yaralanan köpek, belediye veteriner hekiminin müdahalesi ile tedavi edilerek kurtarıldı.

ÇANKIRI'da yavruyken takılan tasma boynunu keserek ağır yaralanan köpek, belediye veteriner hekiminin müdahalesi ile tedavi edilerek kurtarıldı.
Çankırı'da 2 hafta önce yol kenarında yaralı kangal köpeğini görenler belediyeye haber verdi. Belediye ekipleri, köpeği alarak belediye sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner hekim Zekeriya Öcal'ın yaptığı kontrolde, yavruyken takılan tasmanın köpeğin boynunu kestiği belirlendi. Köpeğin boynunda doku bütünlüğü bozukluğuna yol açan tasma, operasyon ile çıkartılarak ilaç tedavisi uygulandı.
Veteriner hekim Zekeriya Öcal, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini, 1 hatfa sonra köpeği sahiplendirmek istediklerini söyledi. Öcal, "Köpeğe yavruyken tasma takılmış. Hayvan büyüyünce boynuna oturmuş tasma. Deri dokusunun bütünlüğünü bozup deriye nüfuz etmiş ve aşırı enfeksiyona neden olmuş. Hayvan ilk geldiğinde kendisine hiç dokundurmuyordu. Tasmayı bulunduğu yerden dokuların arasından çıkardık. Boğazındaki bölgeyi tıraş edip enfeksiyon alanını dezenfekte ettik. Açık yara tedavisine başladık. 2 hafta sonucunda iyileşme kat etti. Şu an genel durumu iyi" dedi.
Öcal, yavruyken hayvanın boynuna tasma, ip takılıp kaderine terk edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Beslemeyeceğiniz hayvanı gelişigüzel tasmalarla, iplerle bağlayıp, bilinçsizce hareket etmeyelim. İleriki yaşlarda ciddi sorunlara neden oluyor. Eğer bu hayvan vatandaşlar tarafından ihbar edilmeseydi, iyice enfeksiyona neden olup, hayvanın ölümüne neden olacaktı bu durum. Herkesi duyarlı olmaya davete ediyorum" diye konuştu. 

ÇANKIRI

04 Şubat 2020 Salı

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