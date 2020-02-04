Yavruyken takılan tasma talihsiz köpeğin boğazını kesti Tasma dolayısıyla boynu kesilen köpeğe Çankırı Belediyesi sahip çıktı

Çankırı Belediyesi, takılan tasmanın boynunu kesmesi sebebi ile ağır yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

Çankırı’da kangal türü bir köpeğe yavru iken takılan tasma, zamanla boynuna küçük gelerek derin kesiğe sebep oldu. Eldivan yolu kenarında ağır yaralı bir halde bulunan köpek, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon aracına alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğin boynunda doku bütünlüğü bozukluğuna yol açan tasma, operasyon ile çıkartılarak yaralı köpeğe ilaç tedavisine başlandı. İki haftadır tedavisi süren köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından köpeğin hayvan dostları tarafından sahiplendirilmesi bekleniyor.

ÇANKIRI 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.