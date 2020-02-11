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Çankırı'da 'Tarım Fuarı' için girişimler başladı Çiftçiler bu fuarla yüksek teknolojiye sahip ...

İHA

AK Parti Çankırı milletvekili Salim Çivitcioğlu, kentte bir ilk olarak başlatılması düşünülen tarım fuarıyla ilgili girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Çankırı'da 'Tarım Fuarı' için girişimler başladı Çiftçiler bu fuarla yüksek teknolojiye sahip olabilecek

AK Parti Çankırı milletvekili Salim Çivitcioğlu, kentte bir ilk olarak başlatılması düşünülen tarım fuarıyla ilgili girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
Şehirde tarım sektörünün yaygın olmasıyla birlikte Çankırı Milletvekili Çivitcioğlu da fuar için girişimde bulundu. Fuarın amacını ifade eden Çivitcioğlu, çiftçinin yüksek teknolojiyi daha makul fiyatta alabileceğini söyledi. İHA muhabirine açıklamada bulunan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, “Çankırı’da yapmayı düşündüğümüz Tarım ve Ticaret Fuarıyla ilgili öncelikle tarım kısmında buradaki marka traktör bayilik yapan traktör firmalarıyla oraya hem markalı traktörlerin tırlarını hem de bütün ürünlerini getirerek vatandaşlarımızı genel anlamda daha fazla ürün görebileceği ve daha ucuza alabileceği bir ortam sağlamak. Bununla beraber tarım araç ve gereçleri ekim, dikim ve yeni çıkmış teknolojiye uygun ürünlerin sergilenmesi ve vatandaşımızın bunu görmesiyle ilgili bir düşüncemiz var. İnşallah fuardaki amacımız hem bunu vatandaşımızla ve çiftçilerimizle buluşturmak hem de ucuz fiyatta bu ürünleri almasında fayda sağlamak" dedi.
"Amacımız Çankırı'nın ürünlerini tanıtmak"
Çivitcioğlu açıklamasında fuarda aynı zamanda yerli ve yöresel ürün ver üretimleri sergilemek istediğini ifade ederek, “Bunun yanında Ticaret Fuarı olarak da Çankırı’da üretimi yapılan beyaz eşya, pencere, kapı, doğrama gibi hem inşaat işleriyle ilgili hem yöresel ürünlerle ilgili hem Çankırı’da üretimi yapılan mamul maddelerle ilgili stantların açılması bu stantların gezilerek insanlarımızın Çankırı’da bunların yapıldığını dair bilgi sahibi olmasına sahibi olmasını sağlamak. Çankırı dışından gelen misafirlerimize de bu ürünlerin Çankırı'da yapıldığını, Çankırılı sanayicilerimiz, üreticilerimiz tarafından yapıldığını göstermek” şeklinde konuştu.
Tarım fuarı için gerekli yerlerle görüşen Milletvekili Çivitcioğlu yapılması planlanan fuarı en kısa zaman içerisinde Çankırı’da çiftçilerle buluşturacağını ifade etti.

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