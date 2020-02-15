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Çankırı'da AK Parti geçmiş dönem başkanlarına vefa yemeği AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: ...

İHA

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı tarafından, geçmiş dönem ve mevcut ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeği düzenlendi.

Çankırı'da AK Parti geçmiş dönem başkanlarına vefa yemeği AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "1960’larda toplu iğne başı üretemeyen Türkiye bugün teknolojide dünya devleriyle yarışıyor"

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı tarafından, geçmiş dönem ve mevcut ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeği düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı geçmiş dönem ve mevcut il başkanları ile bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, milletvekilleri Salim Çivitcioğlu ve Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, merkez ilçe başkanı Bahri Kılıç, ilçe başkanları ve geçmiş dönemde görev alan ilçe başkanları katıldı. Gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, “2001 yılında erdemliler harekatı olarak doğan bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayarak ilk günden itibaren partimizin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan kurucu başkanları ilçe başkanları hepinizin bu parti üzerinde emekleri çok büyük. Bizden daha önce başlayarak bu kutlu yürüyüşü, bu bayrağı diğer arkadaşlara devrederek partimizi en iyi yerlere getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burası partimizin hafızası. Her birimiz mahallelerde köylerde en ufak mecralara kadar hepiniz çok büyük çalışmalar yaptınız bu çalışmaları sonraki ilçe başkanlarına devrettiniz ve arkadaşlarımız da aldıkları bayrağı en yüksek yere ulaştırmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Bizler bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için tüm teşkilatımızla sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlanan yollarla alakalı açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Çelik, "Yol çalışmalarımız başladı. Çevre yolu Korgun Kurşunlu yolu ve yakın zamanda Şabanözü Çubuk yolunda da çalışmalar başlayacak. Eldivan orta ilçelerinde doğalgazımız hayırlı uğurlu olsun. Doğalgaz olmayan ilçelere de doğalgaz kazandırmak için çalışmalar sürüyor. IPA projesi için önceki belediye başkanlarımızın çalışmaları olmuştu bizde son belediye ziyaretimizde milletvekilimiz Çivitcioğlu'nun girişimleriyle bu projeyi altın tepsi için belediyemize teslim ettik bunun takibi ve bunun takibi belediyeye ait. Önceden IPA projesi durduruldu iptal edildi gibi bizi suçlayıcı haberler çıkmıştı. Salim Çivitcioğlu Bakanlığa gitti öğrendi ki iptal edilmesi veya başka ile kaydırılması gibi bir durum değildi. Bizim takiplerimiz de IPA projesi onaylandı. Çankırı’ya yapılan hizmet hepimize yapılan hizmettir. Belediyecilikte devamlılık esastır. Bu projenin takibi belediyeye aittir. Burada emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarımız İrfan Dinç’e Hüseyin Boz'a teşekkür ediyorum. Her alanda emeği geçen partimizin tüm emektarlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız sürecek” ifadelerine yer verdi.

IPA projesine de değinen Çivitcioğlu, “Bizim işimiz hizmet. Biz hizmetimizi verelim, kim ne konuşursa konuşsun. Bunları yapan AK Parti, bugün bunun uygulayıcısı başka parti. Ben ona saygı duyarım. Benim teşekkür edeceğim nokta o alt yapıyla ilgili bütün iş bittikten sonra. Şuan kimseye teşekkür etmeye gerek yok” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Türkiye kendine güvenen bir ülke. Türkiye yüzde 20'lerden yüzde 70’lere milli savunma sanayini çıkartan kendi uçak gemisini denize indiren, tanklarıyla helikopterleriyle Türkiye gücüne güç katan İHA’sıyla SİHA’sıyla düşmana teröristin başını ezen bir ülke konumuna geldi. 1960’larda toplu iğne başı üretemeyen Türkiye bugün teknolojide dünya devleriyle yarışıyor. Bütün bu başarıların milli başarıların altında, bütün bu hizmetlerin altında imza atanlar teşkilatlarımızdır, AK Parti’dir. Bunu yürekten söylüyorum. 80 yıldır yapılmayan işler yapılmış ve başarı elde edilmiş ise bu da AK Parti'nin başarısı ve farkıdır. Niçin 80 yıldır yapılmadı bunlar kimin elinden tutuldu. Türkiye bugün bu noktayı yakaladıysa hizmet aşkı bu teşkilatların birlikteliğiyle ve muazzam gayretlerinizle olmuştur” diye konuştu.

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