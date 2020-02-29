Çankırı'da İdlib şehitleri için konvoy



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için bir araya gelenler, araçlarla konvoy oluşturdu. Daha sonra Çarşamba Pazarı mevkiinde toplanan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Çarşamba Pazarı mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, burada araçlarına Türk bayrağı astı. Yaklaşık 120 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, kenti turladı. Daha sonra tekrar Çarşamba Pazarı mevkiine gelen halk burada dua edip, İstiklal Marşı'nı okudu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-02-29 22:07:51



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