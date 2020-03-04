Çankırı'da 700 bin liralık gümrük kaçağı malzeme Kaçak yollarla yurda sokulan ürünlere el konuldu

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D100 kara yolu üzerinde yapılan uygulamada bir kargo firmasına ait araçta 700 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada M.G. ve T.Ç. isimli şahıslar tarafından gönderilen koliler içerisinde 8 bin 300 adet güneş gözlüğü, 700 adet hediye kutusu, 2 bin 100 adet kol saati olmak üzere toplamda 11 bin adet eşya ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu bildirildi.

Gümrük kaçağı olarak değerlendirilen malzemelere el konulurken, cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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