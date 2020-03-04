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'Can veren pervaneler' programı Çankırı'da düzenlendi

İHA

Çankırı'da şair ve yazar Hayati İnanç tarafından verilen 'Can Veren Pervaneler' konferansı yoğun ilgi gördü.

'Can veren pervaneler' programı Çankırı'da düzenlendi

Çankırı'da şair ve yazar Hayati İnanç tarafından verilen 'Can Veren Pervaneler' konferansı yoğun ilgi gördü.
Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından Kırk Ambar Programı düzenlendi. Gerçekleştirilen program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonrasında İdlib şehitleri için dualar edildi. Yapılan dualar sonrasında konuşmacı olarak programa katılan Şair Yazar Hayati İnanç, salondakilere hitap etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İnanç, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Daha sonrasında aile hayatı ve çeşitli konularda konferans verdi. Konferansa yoğun ilgi gösteren Çankırılılar salonu doldurdu.
Düzenlenen programa AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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