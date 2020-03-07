AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir

DHA

AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.
AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, canlı bağlantı ile katıldı. Yıldırım, kongrelerin bir demokrasi şöleni olduğunu belirterek, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Suriye konusunda yaptıklarının dünyada takdir topladığını aktaran Yıldırım, "Türkiye bugün bulunduğu bölge itibarı ile çok farklı tehditler altındadır. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın özellikle Suriye sahasında İdlib civarında yaşanan sorunları çözme konusunda ortaya koyduğu liderlik, bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Batısıyla, doğusuyla bölgede istikrarın, güvenliğin teminatının Türkiye olduğu ve bunun da adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.
'İNSANLIK ÖLMEDİ DEMEK İÇİN ORADAYIZ'
Yıldırım, Suriye'de istikrarın sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Suriye´de bütün etnik yapıların ayrım gözetilmeden geleceğinin inşası için kendi geleceklerine karar vermeleri için şartların sağlanmasıdır amacımız. Bunun için oradayız. Ayrıca 911 kilometre hududumuz boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için ordayız. Korumasız sivil kardeşlerimizin rejimin acımasız silahlarıyla katledilmesini önlemek için oradayız. Velhasıl 'insanlık daha ölmedi' demek için ordayız. İnşallah Suriye meselesinde çözüm gerçekleşinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Suriye´nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. O bakımdan başka yerden gelenlerin orada düzen yapmaları, hesap kitap işine girmeleri asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Türkiye bölgesinde olayları gizleyen değil, olayların seyrini değiştiren bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'nin liderine, Türkiye'nin AK Partisi´ne yakışan da budur."DHA-Politika Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-03-07 17:15:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Çankırı'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 ...
Çankırı'da 1 ihraç polis FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER Çankırı'da 1 ihraç polis FETÖ'den tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X