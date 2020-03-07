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AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Son 18 yılda yapılanlar terazide ağır basar"

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ulusal olarak 80 yıllık hizmetleri bir terazinin bir kefesine koysanız, son 18 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan hizmetleri terazinin öbür kefesine koysak inanın ki son 18 yılda yapılanlar ağır basar" dedi.

AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Son 18 yılda yapılanlar terazide ağır basar"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Ulusal olarak 80 yıllık hizmetleri bir terazinin bir kefesine koysanız, son 18 yılda Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan hizmetleri terazinin öbür kefesine koysak inanın ki son 18 yılda yapılanlar ağır basar" dedi.
Kent merkezinde bulunan Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen kongrede divan teşekkülü seçildikten sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunduktan sonra Eski Başbakan Binali Yıldırım kongreye canlı olarak bağlanarak katılımcılara hitap etti. Yıldırım, “İnşallah yarın sizlerle Ilgaz ilçe kongresinde beraber olacağız. Aynı heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Son zamanlarda İdlib başta olmak üzere ülkemizin bekası milletimizin istikrarı için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize şifalar diliyorum. AK Parti kurulalı 18 yıl 6 ay 22 gün oldu. Yani Çankırı’nın plaka numarasıyla aynı. Cevher Karatekin komutanım Türk toprağı yaptığı Çankırı benim için her zaman özeldir. Yakın tarihimize baktığımızda Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Çankırı’nın kahramanlığını fedakarlığını görüyoruz” dedi.

“15 Temmuz’da Çankırı son başbakanına sahip çıktı”
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Özellikle Çankırı benim için bir başka açıdan daha özel 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasında Çankırı Türkiye’nin son başbakanına sahip çıkmış ve orada o gece Çankırılı kardeşlerimle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkomutanlığında bu alçak kalkışmaya karşı amansız bir mücadeleyi birlikte verdik. O gece Çankırı da ayaktaydı. O gece Çankırı’nın gençleri, yaşlısı, kadını ve erkeği herkes meydanlardaydı. Ay yıldızlı bayrağımızı inmedi, ezanlarımız dinmedi alçaklara geçit verilmedi. 15 Temmuz şehitlerimize de Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
Suriye konusuna değinen Yıldırım şu ifadelere yer verdi:
“7. olağan kongremiz kongreler bir demokrasi şölenidir demokrasi bayramıdır. Bu kongreyle birlikte Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye bugün bulunduğu bölge itibari ile çok farklı asimetrik tehditler altındadır. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanının özellikle Suriye sahasında İdlib civarında yaşanan sorumları çözme konusunda ortaya koyduğu liderlik bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Batısıyla doğusuyla bölgede istikrarın güvenliğin teminatını Türkiye olduğu ve bununda adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bizim amacımız Suriye’de istikrarın sağlanması Suriye’de bütün etnik yapıların ayrım gözetilmeden geleceğinin inşası için kendi geleceklerine karar vermeleri için şartların sağlanmasıdır. Bunun için oradayız."

"Son 18 yılda yapılanlar terazide ağır basar"
AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Ulusal olarak 80 yıllık hizmetleri bir terazinin bir kefesine koysanız, son 18 yılda Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan hizmetleri terazinin öbür kefesine koysak inanın ki son 18 yılda yapılanlar ağır basar. Bütün 80 yılda yapılan bölünmüş yol 6 bin 100 km iken bugün 27 bin km ye ulaşmışız. Bütün Türkiye’yi bölünmüş yollarla donatmışız. Sadece Çankırı’nın köyünü değil, 81 ilimizin, Bosna’sından Kudüs’e kadar bütün gönül coğrafyamızda koşmuşuz insanların gözyaşlarını silmişiz, duygularını paylaşarak kucaklaşarak insanlık nedir bütün dünyaya göstermişlerdir. Bu başarı siz teşkilat mensuplarının başarısıdır. Liderimiz dünya 5’ten büyüktür diyorsa siz teşkilatlarımızın, AK Partimizin büyük bir başarısıdır" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında mevcut yönetimin faaliyet raporları ve gelir gider hesapları delegelerin oylarına sunuldu.

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